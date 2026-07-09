RFV Caridi presenta Dragusin: "Un gran colpo. È un difensore moderno: ecco perché"

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Gaetano Caridi, vice di Alberto Gilardino nell'ultima stagione al Pisa, è intervenuto stamani ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra" per parlare di Radu Dragusin, nuovo giocatore viola e presente al Genoa negli anni in cui gli stessi Caridi e Gilardino sedevano sulla panchina del Grifone. Queste le sue parole: "Credo sia stato un gran colpo per la Fiorentina. Radu è un ragazzo molto intelligente, ha una voglia incredibile di migliorarsi, è un ragazzo statuario, la sua forza è il duello. È molto bravo di testa e riesce a coprire tanto campo perchè ha grande velocità. Mi dispiace che si sia fatto male all'ultimo anno, rallentando un po' la sua crescita, ma spero e mi auguro sia per lui che per la Fiorentina che riesca a dimostrare le sue qualità in una piazza difficile come quella di Firenze".

Dragusin è un giocatore più di aggressione che di posizionamento?

"Dragusin è più marcatore, un giocatore da riferimento. Negli anni però, anche al Tottenham, ha giocato anche a 4. Poi è forte sul duello aereo e nel coprire spazio alle spalle perchè è veloce. Credo sia un giocatore moderno".

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