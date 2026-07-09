RFV

Calamai: "A Grosso chiedo di riportare il bel calcio a Firenze: prima dei risultati, la qualità"

Calamai: "A Grosso chiedo di riportare il bel calcio a Firenze: prima dei risultati, la qualità"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 09:44Radio FirenzeViola
di Lorenzo Della Giovampaola

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi in casa Fiorentina: "Ricordo la faccia incredula di Fabio Grosso dopo il rigore che diede il Mondiale nel 2006, io ero lì, al Parco dei Principi. Oggi però a Grosso, che si prende la panchina della Fiorentina, chiedo quello che i Della Valle chiesero qualche anno fa a Montella, ossia di riportare il calcio a Firenze, di riportare la voglia di andare allo stadio.

Di rimettere al centro un'identità e una qualità, questo prima ancora dei risultati. Anche se c'è una certezza, che con la qualità al centro non possono che arrivare anche i risultati": 

CAFFÉ NERO BOLLENTE di Luca Calamai: "A Grosso chiedo di riportare il bel calcio a Firenze: prima dei risultati, la qualità"