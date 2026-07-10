Il Caffè Nero Bollente: "Gosens giocatore da non cedere. Piuttosto Dodo"

Il Caffè Nero Bollente: "Gosens giocatore da non cedere. Piuttosto Dodo"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:18Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha rivolto lo sguardo su Robin Gosens e sul possibile addio del tedesco alla Fiorentina, emerso soprattutto nelle ultime ore: "Credo che perdere Gosens sia una cosa che non convince. Gosens si sta già allenando, è un professionista straordinario e un grande uomo spogliatoio. Una figura del genere io continuerei a tenerla in gruppo per tanti motivi. Se invece dovessi scegliere un giocatore da poter cedere, per altre motivazioni indicherei Dodo".

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