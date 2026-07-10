Il Caffè Nero Bollente: "Gosens giocatore da non cedere. Piuttosto Dodo"
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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha rivolto lo sguardo su Robin Gosens e sul possibile addio del tedesco alla Fiorentina, emerso soprattutto nelle ultime ore: "Credo che perdere Gosens sia una cosa che non convince. Gosens si sta già allenando, è un professionista straordinario e un grande uomo spogliatoio. Una figura del genere io continuerei a tenerla in gruppo per tanti motivi. Se invece dovessi scegliere un giocatore da poter cedere, per altre motivazioni indicherei Dodo".
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