Attesa per Thorstvedt e per le uscite: Moreno, Valentini e Richardson ai saluti
Dopo l'arrivo di Arthur Atta, la Fiorentina continua a lavorare per completare il centrocampo e gli esterni offensivi. Secondo il Corriere Fiorentino, resta viva la trattativa con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt, che avrebbe già espresso la volontà di trasferirsi in viola. Per sbloccare l'operazione, il club emiliano preferirebbe inserire nell'affare Marco Brescianini piuttosto che Simon Sohm. Parallelamente, Fabio Paratici continua a seguire anche Luca Koleosho, considerato uno dei principali obiettivi per rinforzare le corsie offensive e offrire nuove soluzioni tattiche a Fabio Grosso. Sul fronte del centrocampo, inoltre, il direttore sportivo dovrà gestire anche le situazioni legate agli esuberi, come Richardson, e valutare il futuro di Giovanni Fabbian, senza perdere di vista eventuali offerte che potrebbero arrivare più avanti per Nicolò Fagioli.
Ma anche il mercato in uscita resta particolarmente intenso. Il prossimo a lasciare Firenze potrebbe essere Matías Moreno, che al momento ha più richieste rispetto a Nicolas Valentini, rientrato dal prestito al Verona. Continua inoltre a prendere quota l'ipotesi dell'addio di Robin Gosens, seguito con grande interesse dallo Schalke 04. Il laterale tedesco non sarà convocato per il ritiro estivo della Fiorentina, un segnale che confermerebbe la volontà del club di separarsi dal giocatore. L'operazione, però, potrà concretizzarsi solo se Gosens accetterà di ridurre il proprio ingaggio, attualmente pari a circa due milioni di euro a stagione, condizione ritenuta fondamentale per chiudere il trasferimento.
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