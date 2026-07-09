Lanna racconta Dragusin: "Ecco cosa gli dicevo alla Samp. Acquisto ottimo"
Marco Lanna, ex presidente della Sampdoria passato anche da Firenze allenandosi con la Fiorentina senza però essere tesserato, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "Sono stato lì tre mesi, vivendo Firenze in maniera completa dal lunedì al sabato. L'ambiente era bello, c'era Mancini ad allenare e ho conosciuto tanti ragazzi. È stato un periodo comunque bello, mi sarebbe piaciuto restare ma poi non c'erano le condizioni per il fallimento. Ma come esperienza personale sono stato davvero bene".
A Genova ha seguito Dragusin nel suo periodo alla Sampdoria.
"Giocatore molto forte fisicamente. È alto ma anche veloce e potente, a livello muscolare è veramente grosso. All'epoca gli dicevo che faceva tutto bene e poi sbagliava la parte più facile. Ma sull'uomo e in marcatura è sempre stato molto forte. In questi anni è anche migliorato e il Tottenham ci aveva puntato tanto. Credo che Firenze possa essere una bella piazza dove riproporsi ad alti livelli e fare quello che potenzialmente ha sempre dimostrato di poter fare. Un ottimo acquisto".
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