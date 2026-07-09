RFV Lanna racconta Dragusin: "Ecco cosa gli dicevo alla Samp. Acquisto ottimo"

vedi letture

Marco Lanna, ex presidente della Sampdoria passato anche da Firenze allenandosi con la Fiorentina senza però essere tesserato, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "Sono stato lì tre mesi, vivendo Firenze in maniera completa dal lunedì al sabato. L'ambiente era bello, c'era Mancini ad allenare e ho conosciuto tanti ragazzi. È stato un periodo comunque bello, mi sarebbe piaciuto restare ma poi non c'erano le condizioni per il fallimento. Ma come esperienza personale sono stato davvero bene".

A Genova ha seguito Dragusin nel suo periodo alla Sampdoria.

"Giocatore molto forte fisicamente. È alto ma anche veloce e potente, a livello muscolare è veramente grosso. All'epoca gli dicevo che faceva tutto bene e poi sbagliava la parte più facile. Ma sull'uomo e in marcatura è sempre stato molto forte. In questi anni è anche migliorato e il Tottenham ci aveva puntato tanto. Credo che Firenze possa essere una bella piazza dove riproporsi ad alti livelli e fare quello che potenzialmente ha sempre dimostrato di poter fare. Un ottimo acquisto".



Ascolta il podcast per l'intervento completo