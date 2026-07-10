Fiorentina-Real Madrid il 1° agosto in Austria: tutti i dettagli dell'amichevole
Sarà il Wörthersee Stadion di Klagenfurt a fare da cornice a una delle amichevoli di maggior prestigio dell'estate viola. Sabato 1° agosto 2026, con calcio d'inizio fissato alle ore 18, la Fiorentina sfiderà il Real Madrid in un test internazionale di grande fascino che metterà di fronte due club dalla lunga tradizione europea.
Per la formazione gigliata sarà l'occasione di confrontarsi con una delle squadre più titolate del panorama internazionale e di proseguire la preparazione estiva in vista dell'inizio della nuova stagione. L'ultimo precedente tra Fiorentina e Real Madrid risale al 2017, quando le due formazioni si affrontarono allo stadio Santiago Bernabéu in un'amichevole estiva.
I biglietti saranno messi in vendita a partire da mercoledì 15 luglio alle ore 12.00 (CEST) e potranno essere acquistati esclusivamente attraverso il portale ufficiale dedicato. Considerato il prestigio delle due squadre e il forte interesse attorno alla sfida, è prevedibile un'elevata richiesta di tagliandi, motivo per cui gli organizzatori consigliano ai tifosi di provvedere all'acquisto con largo anticipo. Questo il comunicato del club viola che annuncia l'amichevole:
"La Carinzia si prepara a ospitare uno dei più importanti eventi calcistici dell’estate. Sabato 1° agosto 2026, la Fiorentina affornterà il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Il calcio d’inizio di questa prestigiosa amichevole internazionale è previsto alle ore 18:00. I biglietti saranno in vendita esclusivamente su www.testspiele.at a partire da mercoledì 15 luglio, alle ore 12:00 CEST.
La Fiorentina tornerà ad affrontare il Real Madrid, il Club più vincente d’Europa, dopo l’amichevole del Bernabeu del 2017. La partita è organizzata da Onside Sports, agenzia leader in Europa nell’organizzazione di amichevoli internazionali e ritiri calcistici.
Vendita dei biglietti al via mercoledì 15 luglio alle ore 12:00. La vendita ufficiale dei biglietti per questa prestigiosa amichevole internazionale inizierà mercoledì 15 luglio 2026 alle ore 12:00 CEST.
I biglietti saranno disponibili su:
www.testspiele.at
Considerato il richiamo internazionale delle due squadre e l’elevata richiesta prevista, si consiglia ai tifosi di acquistare i biglietti con anticipo.
Informazioni sulla partita
Real Madrid C.F. vs ACF Fiorentina
Data: sabato 1° agosto 2026
Calcio d’inizio: ore 18:00 CEST
Stadio: Wörthersee Stadion, Klagenfurt
Biglietti: in vendita da mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 12:00 CEST, su www.testspiele.at".
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