La Fiorentina insiste per Oso. Moretto: "Paratici intensifica i contatti"

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Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto attraverso il suo canale YouTube, la Fiorentina continua a monitorare con attenzione il profilo di Oso, giovane terzino sinistro di proprietà del Siviglia. Nelle ultime ore, infatti, Fabio Paratici avrebbe intensificato i contatti per raccogliere maggiori informazioni sul calciatore e valutare la fattibilità di un'eventuale operazione di mercato.

Il difensore spagnolo, classe 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo e, nonostante sia attualmente impegnato nelle trattative per il rinnovo del contratto con il club andaluso, il futuro resta ancora tutto da definire. La situazione contrattuale ha attirato l'interesse di diversi club europei, pronti a inserirsi qualora non venisse raggiunto un accordo con il Siviglia. Oltre alla Fiorentina, anche il Nottingham Forest segue con grande attenzione gli sviluppi della vicenda e potrebbe decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane. La concorrenza, dunque, è destinata ad aumentare.

Nel corso della stagione appena conclusa, Oso ha confermato la propria crescita disputando 30 partite complessive tra campionato e coppe, mettendo a referto 2 gol e 3 assist. Numeri che testimoniano la sua capacità di incidere anche in fase offensiva e che ne hanno accresciuto il valore sul mercato.