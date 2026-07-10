FirenzeViola Cosa sta succedendo sul fronte Gosens: niente convocazione ma tutto è possibile

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È iniziata ufficialmente oggi la stagione per i giocatori della Fiorentina che piano piano arriveranno al Viola Park per le visite mediche prima della convocazione in programma domenica pomeriggio. Una convocazione che non vedrà nella lista Robin Gosens, tornato a Firenze da qualche giorno ma escluso dai convocati per motivi di mercato. Il pressing dello Schalke 04 ha già convinto la Fiorentina a dire addio al laterale tedesco, lui invece è molto più dubbioso e prende tempo. Intanto la squadra viola inizierà la stagione senza uno dei suoi uomini simbolo degli ultimi due anni.

Tutto è possibile ma l'addio è più vicino che mai

Il club ha tenuto a specificare che Gosens non è fuori rosa ma semplicemente si è presa questa decisione per capire quali saranno gli sviluppi di mercato. Una strategia curiosa visto che tante volte sono stati portati in ritiro giocatori che avevano trattative di mercato aperte. Il classe '94 per adesso non prenderà parte alla prima fase di ritiro al centro sportivo di Bagno a Ripoli ma potrebbe essere reintegrato per la seconda parte della preparazione che la squadra di Grosso svolgerà in Inghilterra, dove la squadra viola ha in programma una serie di amichevoli. Niente dunque è già deciso ma è chiaro che la sua assenza dall'inizio del ritiro fa rumore, tanto più che lo stesso calciatore negli scorsi giorni si era mostrato sui social sorridente a correre con la moglie per le colline di Firenze, città nella quale Gosens si trova alla grande e che non vorrebbe abbandonare.

Sarà decisiva la volontà del calciatore

La Fiorentina insomma non farà muro ad una cessione di Gosens, anzi. Aver aperto al suo addio anche a fronte dei pochi milioni che mette sul piatto lo Schalke 04 - che già a gennaio pescò dalla Fiorentina rilevando il contratto di Dzeko - dà un segnale chiaro al calciatore che ora dovrà decidere cosa fare. In Germania ci sono anche altri club che hanno preso informazioni ma nessuno gli propone un contratto anche solo vicino a quanto prende a Firenze (circa 2 milioni di euro) e anche per questo fa fatica ad accettare le offerte arrivate sul tavolo. Saranno però giorni molto caldi su questo fronte, non solo per le temperature africane che si stanno abbattendo sull'Italia, ma anche perché potrebbero essere i giorni in cui Gosens saluta la Fiorentina.