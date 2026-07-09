RFV Calamai: "Atta è un colpo da Champions. Messaggio a tutto il calcio"

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La Fiorentina chiude il colpo Arthur Atta e consegna a Fabio Grosso uno dei centrocampisti più appetibili del panorama calcistico italiano. Questo il commento di Luca Calamai: "Il mercato della Fiorentina è un crescendo rossiniano. È arrivato Viery, uno dei giovani più interessanti del panorama brasiliano, poi è arrivato Dragusin che è un giocatore da squadra importante. Ma Atta è tutta un'altra storia, è una dichiarazione di ambizione, è la voglia di alzare il livello.

Atta è un messaggio ai tanti giocatori che Paratici continua a inseguire. Se fai questo trittico in apertura di mercato mandi un messaggio al calcio italiano che la Fiorentina ha le idee chiare e vuole girare pagina dopo un anno terribile. Atta è un giocatore che vale la zona Champions, anche se io mi accontenterei dell'Europa League".