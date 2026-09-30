RFV Cecconi: "La miglior coppia di centrocampo viola è quella composta da Fagioli e Ndour"

Luca Cecconi, ex viola ed allenatore, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: "La Turchia del primo tempo è stata imbarazzante, per cui quella partita va presa con le pinze. Detto questo, per me Fagioli aveva già giocato bene a Venezia, quindi penso che sul piano personale fosse già in una buona condizione fisica e mentale. Non aveva molto bisogno di ulteriori stimoli. Fagioli è un giocatore tecnicamente molto bravo, intelligente e con buona visione. Ha delle carenze sul piano fisico, per questo la mezz'ala la può fare se la squadra gioca con grande controllo del gioco e con tanti fraseggi. Se deve fare la mezz'ala in una gara con tanti ribaltamenti rischia di fare più fatica".

Come vede la coppia Oulai-Fagioli, è la sua coppia ideale di centrocampo? "Secondo me sono due giocatori molto simili, anche se Oulai rispetto a Fagioli ha più forza a livello fisico, mentre Fagioli invece ha più visione. L'equilibrio perfetto giocando a due lo si ha quando un giocatore è più di posizione e uno di posizione e inserimento. Ndour, anche se fino ad oggi non ha convinto del tutto, è più adatto a giocare insieme a Fagioli e a Oulai".

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