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Dalle doppie sedute al rientro di Beto e Oulai: il programma dei prossimi giorni

Dalle doppie sedute al rientro di Beto e Oulai: il programma dei prossimi giorniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:15Primo Piano
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

La Fiorentina prosegue il lavoro verso il rientro dalla sosta e guarda ai prossimi giorni di preparazione. Oggi è in programma una doppia seduta per la squadra viola, mentre domani il gruppo tornerà in campo soltanto al mattino.

La novità più attesa riguarda Beto: l'attaccante sarà a disposizione a partire da sabato. Il portoghese, tuttavia, dovrebbe inizialmente seguire un percorso di lavoro individuale, senza prendere parte all'allenamento con la squadra (anche il tutto resta da valutare). Un rientro graduale, dunque, in vista del ritorno a pieno regime con il resto della squadra.

Per Oulai, invece, l'appuntamento è fissato per lunedì. Il centrocampista sarà a disposizione da inizio settimana e potrà così cominciare il proprio percorso di lavoro con la Fiorentina.