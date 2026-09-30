RFV Il presidente dell'ATF: "A Genova e Milano il settore ospiti va verso il tutto esaurito"

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio". Queste alcune delle sue dichiarazioni: "C'è voglia di Fiorentina e di seguire la squadra anche in trasferta. A Genova ci sarà una risposta da tutto esaurito, così come ci sarà anche a Milano, nonostante il settore ospiti essendo stato ridotto a San Siro a 1.500 posti sarà più facile da riempire. I tifosi vogliono capire dove si può arrivare. Ad oggi non ci sono squadroni e c'è la sensazione di potersela giocare con tutti per poi andarsi a giocare l'Europa che è l'obiettivo di tutti, società, stampa e tifosi".

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