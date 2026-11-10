RFV Roggi esalta Oulai-Fagioli: "Quando i giocatori sono bravi, devono sempre giocare"

Moreno Roggi, ex viola, è stato protagonista della puntata odierna di "Viola amore mio", su Radio FirenzeViola. Ecco le sue riflessioni, a partire dalla possibile convivenza tra Oulai e Fagioli in mezzo al campo: "Quando i giocatori sono bravi, anche se hanno caratteristiche simili, devono giocare. Oulai è bravo a giocare da play ma è anche un interditore, ha molta grinta e forse a volte va frenato. Io però lo proverei con Fagioli, sono giocatori importanti e che giocano bene. Sanno trovare da soli la posizione ideale per convivere".

Oulai le è piaciuto contro la Juve?

"Le volte che sono stato chiamato in causa ho sempre sostenuto che dovrebbe giocare, anche insieme a Fagioli. Col Frosinone, nel disastro del giorno del Centenario, l'ho visto come l'unico che si è dato da fare. Ha doti tecniche notevoli e fu l'unico che non si fece sottomettere dal Frosinone, fece bene oltre il lato tecnico".

Forse Fagioli si è un po' seduto?

"La fiducia va conquistata. Lui ne ha avuta, non credo si sia seduto su questa fiducia dato che ha sempre giocato, ma bisogna sempre sudare per guadagnarsi il posto. La soluzione certamente la devono trovare in allenamenti, ma Fagioli resta un giocatore che deve solo mantenere la stima conquistata finora, tra club e Nazionale".