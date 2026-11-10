FirenzeViola Qual è l'obiettivo stagionale della Fiorentina? Ecco il parere dei tifosi su Radio FirenzeViola

Undici giornate di campionato sono già in archivio e la classifica, per la Fiorentina, racconta una realtà ben diversa dalle ambizioni di inizio stagione. La squadra di Paolo Vanoli arriva alla sosta per le Nazionali al quindicesimo posto con nove punti, con appena due punti di vantaggio sul Monza terzultimo, prossimo avversario in campionato, e ben undici di ritardo dal sesto posto occupato dal Frosinone. Uno scenario che, almeno per il momento, impone di mettere da parte sogni europei e ambizioni di alta classifica: la priorità è allontanarsi il prima possibile dalla zona retrocessione.

Lo scenario

Del resto, anche il direttore sportivo Fabio Paratici aveva messo in conto la possibilità di un'annata di transizione, dichiarando: «Accetto di arrivare 14esimo un anno per poi puntare ad arrivare l'anno successivo quarto o sesto». Parole che oggi assumono un significato particolare, considerando una classifica che vede i viola costretti a guardarsi soprattutto alle spalle. Ma qual è, a questo punto, il reale obiettivo stagionale della Fiorentina per il 2026/27?

Il parere degli ascoltatori

È quello che abbiamo chiesto agli ascoltatori di Radio FirenzeViola durante Buongiorno Firenze, il programma del mattino. Tra chi non ha ancora abbandonato l'idea di un'utopistica rincorsa all'Europa e chi guarda alla Coppa Italia come possibile occasione per dare lustro a una stagione fin qui complicata, l'orientamento che emerge con maggiore forza è quello dei realisti, o meglio, dei preoccupati. Per molti tifosi non è più tempo di fare calcoli ambiziosi: la richiesta è arrivare il prima possibile a quota 40 punti e mettersi al sicuro.

La maggioranza

«Salvezza e stop» è il concetto che accomuna numerosi interventi arrivati in trasmissione. Un traguardo da raggiungere senza aspettare gli ultimi turni, evitando così di rivivere i patimenti della passata stagione. E, una volta conquistata la permanenza in Serie A, utilizzare il finale di campionato per dare spazio e continuità ai tanti talenti Under 23 presenti in rosa e a disposizione di Vanoli. Prima la salvezza, dunque, poi eventualmente il resto: oggi, per la Fiorentina, la classifica non sembra lasciare molto spazio ad altre interpretazioni.