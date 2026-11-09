RFV Ceccarini applaude Vanoli: "Coraggioso nella formazione iniziale. De Gea? Si riprenderà"

Durante Nick&Nik, come sempre su Radio FirenzeViola dalle 16 alle 17, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha dato il suo punto di vista sulla prestazione offerta dalla Fiorentina contro la Juventus. Questo il suo giudizio sui viola: "Mi è piaciuta molto la formazione iniziale. Vanoli è stato coraggioso, ha affrontato la Juventus nella maniera giusta, attaccandola e mettendola in difficoltà. Ho visto una Fiorentina vivace anche nel finale, sempre in cerca della vittoria. Mi preoccupa però la mancanza di cattiveria in difesa. Vedi Viery, cerca l'anticipo su Kolo Muani gli concede di mettere dentro un pallone troppo comodo. Nel momento in cui sbaglia Viery, poi ci sono alcuni errori a ruota. Vedi Woltemade lasciato solo".

Invece De Gea ha fatto un altro errore.

"Non è un momento facile ma si riprenderà".