FirenzeViola Parisi tra i convocati solo a gennaio. Poi la Fiorentina dovrà prendere una decisione

Parisi si allena per tornare quanto prima ma non rientrerà tra i convocati prima di gennaio. Poi la Fiorentina dovrà decidere se tenerlo o cederlo

Prosegue lentamente il percorso di recupero dall'infortunio da parte di Fabiano Parisi, giocatore che ieri ha compiuto gli anni con quasi sei mesi di duro lavoro alle spalle per poter tornare a disposizione di mister Vanoli. La rottura del legamento crociato anteriore avvenuta proprio contro la Juventus il 17 maggio scorso, lo ha costretto a restare fuori e lo continuerà a tenere fuori almeno fino a dicembre inoltrato, quando se tutto andrà bene tornerà ad allenarsi col resto del gruppo. Per tornare tra i convocati e dunque in campo per disputare almeno uno spezzone di gara, dovrà aspettare almeno gennaio, con lo staff di Vanoli che ha già previsto una marcia di avvicinamento a questo avvenimento con dovizia di particolari.

Il mercato è una possibile soluzione

A quel punto la Fiorentina dovrà prendere una decisione in merito al terzino che all'occorrenza ha vestito anche i panni di ala destra: fidarsi del suo rientro e non mettere mano alla fascia sinistra, oppure intervenire cercando un'alternativa magari lasciandolo partire in prestito per rimettersi in forma lontano dal Franchi. Intanto Joao Mario lo sta sostituendo bene nel ruolo di alternativa a Valdepenas, ma numericamente in caso di partenza di Dodo e visti i rischi in merito al rientro dello stesso Parisi, potrebbe servire un nuovo innesto. Molto dipenderà dalla risposta sul campo del ginocchio dell'esterno campano, che per il momento ha fatto i conti con l'unico pensiero del rientro ma che presto dovrà farli sia col campo che, potenzialmente, col calciomercato.