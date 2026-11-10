FirenzeViola Anche la Fiorentina da Pieraccioni: Vanoli e Goretti alla presentazione del film

Alla presentazione del nuovo film di Pieraccioni c'è stata anche la Fiorentina, che ha omaggiato l'attore con una maglia viola n. 10

Nelle score ore è stato presentato presso l'UCI Cinema di Campi Bisenzio il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, dal titolo "Un weekend artificiale". In questi giorni cresce l'attesa per l'uscita dell'ennesimo capitolo del comico toscano, la cui pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche a partire dal 12 novembre. Ieri proprio Pieraccioni è stato ospite nel multiplex a Firenze e tra i presenti per la serata c'erano anche alcuni volti della Fiorentina.

La Fiorentina presente

Presenti infatti Paolo Vanoli e Roberto Goretti, allenatore e direttore tecnico viola, accompagnati dalle rispettive compagne per godersi una serata di svago e relax nel pieno della sosta. Non potevano mancare anche Carlo Conti, presentatore tv e grande tifoso viola, ma anche il dottor Giovanni Serni (in passato già comparso nei film del noto regista e comico) e altri personaggi del mondo del calcio, come l'operatore di mercato Costantino Nicoletti.

La 10 a Pieraccioni e i selfie di Vanoli

Pieraccioni, regista e protagonista della commedia in uscita in questi giorni, è stato omaggiato dalla Fiorentina con una maglia viola col numero 10, mentre Paolo Vanoli si è speso in foto e autografi coi tifosi presenti.