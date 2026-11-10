RFV M.Orlando: "Ndour fa sempre il compitino. Oulai può giocare con Fagioli"

Massimo Orlando è tornato a parlare di Fiorentina nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dalla situazione della difesa e dai potenziali rimpianti per la partenza di Comuzzo la scorsa estate: "Per la situazione in cui si era trovato Comuzzo, secondo me è stata la scelta giusta quella di andare a giocare. Certo non abbiamo la pazienza di aspettare. Visto quello che stiamo vedendo, credo che avrebbe fatto sicuramente meglio rispetto agli attuali giocatori viola. Dragusin dovrebbe essere un leader ma lo deve ancora diventare, in questo momento non lo è. Sta sbagliando tanto. Potenzialmente si vede che è un giocatore che può diventare la guida della difesa ma per ora non l'ha dimostrato sul campo".

È una squadra in miglioramento?

"Penso che sia una squadra in crescita. È chiaro che la classifica e quello che è successo nella prima parte del campionato non lasciano felici e tranquilli i tifosi. Ma è evidente che stiano crescendo. Abbiamo due esterni offensivi che sono davvero tanta roba. Pellegrino onestamente mi devo scusare con lui perché non ero un grande estimatore ma sta dimostrando sul campo il proprio valore, è stato un acquisto azzeccato. Domenica ha vinto tutti i duelli con i difensori juventini, ha lottato e aiuta i compagni anche in difesa. Mi sembra che davanti non ci siano problemi. A centrocampo, Oulai per fortuna ha giocato dimostrando di essere quel giocatore moderno e coraggioso di cui ha bisogno la Fiorentina. Questo non toglie il fatto che per me potrebbe giocare tranquillamente insieme a Fagioli".

La Fiorentina è pronta per giocare col 4-2-3-1?

"Io credo che non sia ancora pronta per giocare 4-2-3-1 perché ci vogliono due ali che rientrano e anche un trequarti che raccorda il gioco. Mastantuono rientra, però non può fare sessanta metri all'indietro ogni volta perché poi perde lucidità negli ultimi 30 metri, ovvero quando può fare la differenza. Njie ci sta provando ma fa fatica. Infatti contro la Juventus da quella parte i bianconeri erano sempre in superiorità. Per reggere il 4-2-3-1 devi avere tanto possesso palla. Questa squadra è nata per il 4-3-3, Fagioli può giocare insieme a Oulai, a me continua a non piacere molto Ndour che però ha sempre giocato. Se vado a vedere il suo rendimento, mi pare che, a parte qualche giocata difensiva, non fa gran che se non il compitino. In U21 la squadra ha un atteggiamento diverso e lui praticamente gioca da punta senza obbligo di rientrare in fase di non possesso. Poi quando giocheranno contro le big, Ndour giocherà diversamente ma oggi non si può giudicare il suo rendimento sulla base di quello che fa in Nazionale. E' un mediano di inserimento, ma nella Fiorentina non si vede niente di ciò che abbiamo visto con la squadra di Baldini.

Cosa ha provato quando ha visto Pellegrino esultare con la mitraglia come Batistuta?

"Bravo Pellegrino perché comunque ricordare Batistuta a Firenze non è mai una cosa banale. Sicuramente vuole assolutamente dimostrare che lui è argentino, che ha in testa uno come Bati e che ha voglia di essere protagonista a Firenze tramite il lavoro. Devo dire la verità: ha giocato veramente bene, anche nel gioco di sponda per i compagni. Non pensavo potesse diventare un punto di riferimento come poi lo sta diventando. Nelle prime gare aveva bisogno di trovare la condizione, adesso però è un attaccante con i fiocchi".



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