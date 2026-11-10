Mano di Joao Mario? Pieri: "Era rigore. Su Bremer il Var non deve intervenire"

Sulle colonne di Tuttosport, l'ex arbitro Tiziano Pieri torna su Fiorentina-Juventus e in particolare sul discusso calcio di rigore non fischiato ai bianconeri nel secondo tempo, per tocco di mano di Joao Mario. Queste le sue valutazioni: "Intanto va analizzato nella sua interezza. La prima cosa da sottolineare è la distanza dal pallone. E diciamo che non è da considerarsi un pallone inaspettato per Joao Mario. Poi la velocità del pallone. Ed era una palla lenta, perché il colpo di testa con il quale Dragusin ha rinviato la sfera è passato sopra la testa di Kolo Muani, arrivando al portoghese che aveva da subito un’impostazione a braccia larghe".

Aggiunge Pieri: "Il suo errore è stato probabilmente di controllo: non l’ha toccato col piede e il pallone gli è schizzato sul braccio, con una postura punibile a tutti gli effetti. Quindi credo che lì sia proprio un difetto di coordinamento, ragion per cui il Var avrebbe dovuto richiamare l’arbitro Colombo e far assegnare un calcio di rigore".

Questa invece la riflessione sul gol di Bremer, viziato da un lieve tocco di mano: "Il patch della Lega ci aiuta a determinare forse la posizione: rivedendola più volte, dal campo è impossibile capire per l’arbitro. Non si riesce facilmente a determinare la fallosità: sappiamo che il tocco di braccio-mano con il quale si segna una rete è sempre punibile. Quindi non conta più il concetto di punibilità con i parametri dati dall’altezza del braccio, ma il fatto proprio di segnare con una mano. Nel dubbio, qui secondo me ha fatto bene il Var a non intervenire: il campo deve avere comunque la sua direttrice univoca. In questo caso, dove non c’è certezza e non è un chiaro errore, il Var non deve intervenire".