Nome nuovo per la difesa della Fiorentina: seguito Neumann del Birmingham

La Fiorentina è al lavoro per individuare nuovi rinforzi in difesa in vista della prossima finestra invernale di mercato e sta monitorando anche profili provenienti dall'estero. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza viola c'è quello di Phil Neumann, centrale tedesco attualmente in forza al Birmingham City, formazione che milita nella Championship inglese e attualmente in testa al campionato.

Non solo i viola

A riportarlo è Sky Sport Germania, secondo cui il difensore di 29 anni avrebbe attirato l'interesse di più società. In particolare, sulle sue tracce ci sarebbero il Nottingham Forest e proprio la Fiorentina. L'ipotesi di un trasferimento già nel mese di gennaio starebbe prendendo corpo e non rappresenterebbe soltanto una semplice indiscrezione di mercato.