Fagioli va difeso. Paratici spieghi cosa non funziona nel comportamento di Oulai. Pedro può spaccare la Juve. Servono altri 30 milioni per il mercato invernale

L'editoriale di Luca Calamai per FirenzeViola.it: dalle critiche a Fagioli al rebus Oulai, fino a Goncalves e il mercato invernale

Ci mancava solo il cantante Ludwig, indagato dalla Procura di Roma per estersione ai danni di Fagioli. Questo ragazzo non ha pace. Ha commesso un errore. Capita. Ma per quell'errore che gli è costato caro sotto tanti punti di vista ha pagato con una lunga squalifica. E con un percorso di riabilitazione che lo ha portato a spiegare a tanti giovani che certe strade sono delle trappole terribili. Fagioli ha il diritto di considerare chiuso quel momento. E io lo ribadisco ad alta voce: lasciatelo in pace. Anche il Fagioli calciatore non vive un momento semplice. Dopo essersi ripreso la Nazionale sembra improvvisamente intristito. Non ne conosco le cause. Ma va difeso perchè è un patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano. La sfida contro la sua vecchia Juve può essere il palcoscenico perfetto per riprendersi un posto in copertina. Per tornare alla corte del cittì Mancini con gli onori della cronaca. Fagioli deve essere uno dei pilastri dell'ambizioso (per il momento a parole...) progetto della Fiorentina. Lui è un giocatore che vale la zona Champions.

Paratici spieghi cosa non va in Oulai

La storia è bizzarra. Di solito la società tende a proteggere i suoi giocatori da voci e negatività. Con Oulai sta succedendo il contrario. E' la Fiorentina che con le parole di Vanoli e Goretti e con i messaggi riservati accende l'attenzione sul suo centrocampista. Si parla di comportamento non adeguato. E nella parola "comportamento" ci sta tutto: problemi di lingua, di alimentazione, di attenzione durante gli allenamenti. Questo giochino non mi piace. Oulai è giovane. Può andare qualche volta fuori dalle righe. Ma possibile che sia così tanto ribelle? Basta tutto questo per precludergli una maglia da titolare che meriterebbe al cento per cento, se non altro per quello che ha dimostrato quando è entrato in campo? Possibile che il fumoso Ndour di oggi sia meglio del ribelle Oulai? Credo che il direttore Paratici dovrebbe fare chiarezza su questo tema evitando un passaparola assurdo. Altrimento è normale che qualche collega abbini la storia di Oulai ai ritardi e alle fughe di Kean o ai comportamenti al limite di Vargas.

Pedro e la Juve

Temo che anche stavolta andrà in panchina. E non lo capisco. Pedro Goncalves è il calciatore perfetto sper spaccare una Juve divisa all'interno del gruppo e in confusione. Molti sostengono che il portoghese possa funzionare bene anche in corso d'opera. Vero. Ma perché rinunciare a quello che potrebbe fare in partenza? Nelle ultime due gare a causa di formazioni iniziali sbagliate la squadra viola è andata due volte in svantaggio. Non è sempre facile recuperare. Soprattutto contro un'avversaria come la Juve. Stavolta potrebbe essere Nijie, che ha chiuso stremato e dolorante contro il Sassuolo, a partire in panchina.

Mercato invernale

La Fiorentina ha bisogno di un grande leader in mezzo al campo e di un difensore centrale. Paratici dovrà bussare ancora una volta alla famiglia Commisso per chiedere un altro sforzo economico. Servono giocatori importanti. Servono una trentina di milioni. Un obiettivo può essere il centrocampista del Marsiglia, Hojbjerg. L'importante è che siano trenta milioni spesi meglio rispetto a quelli che la Fiorentina, con il benestare esterno di Paratici, investì l'inverso scorso su Fabbian e Brescianini.