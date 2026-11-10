FirenzeViola Rubinho: "De Gea sta facendo male, ma lo tengo tutta la vita. Martinelli? Può emulare Carnesecchi"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso di "Chi si compra?", l'ex portiere Rubinho (oggi procuratore) si è speso nei confronti di David De Gea, dopo i tanti errori in questo inizio di stagione. Inizia però da alcune considerazioni generali dopo Fiorentina-Juventus: "La partita è stata equilibrata, la Fiorentina ha avuto anche più chances di vincere rispetto alla Juve, che non ho visto così affamata per vincere. I viola invece hanno cercato la rete anche negli ultimi minuti".

Da ex portiere, che ne pensa dell'uscita sbagliata di De Gea sul gol di Bremer?

"Questa stagione sta facendo male, già tanti errori che hanno tolto punti alla Fiorentina. Con la Juve ha sbagliato tanto ma lui è sempre stato uno che non sa fare bene le uscite alte. Ha difficoltà a uscire nella mischia, ed è un problema perché non ha questo tipo di tecnica. L'errore c'è stato perché lui fa un passo per uscire, nel mentre capisce che non fa in tempo ad andare sul pallone e si ferma. A quel punto è tardi e rimane coi piedi incollati a terra, Bremer fa comodamente gol".

Quindi è un errore tutto a carico suo? Lo sostituirebbe con Christensen?

"È stato un suo errore, perché o esci o stai in porta. Detto questo, è ancora nettamente più forte di Christensen, che non ha ancora la testa per essere il titolare della Fiorentina. Cambiare un portiere così importante per un portiere più giovane è complicato. Terrei De Gea tutta la vita".

A fine stagione, però, pensa sia giusto puntare su Martinelli?

"Lui sta giocando e già questo è un bene. Credo che a fine anno la Fiorentina faccia un cambiamento e stia già cercando qualcosa di diverso, conoscendo Filippi starà già scrutando il panorama portieri del mondo. Non so se sarà Martinelli, ma come potenziale può essere un nuovo Carnesecchi, ossia che si prende la porta e non la lascia più".

Questa Fiorentina subisce in merito due reti a partita.

"La difesa deve senza dubbio organizzarsi meglio, anche se tu trovi gli undici titolari devi sempre adeguarti all'avversario che hai. Non c'è dubbio che Vanoli debba lavorare sulla difesa e trovare l'organizzazione migliore".

La Fiorentina può ancora risalire la classifica?

"Sì, il momento peggiore è già passato. Vedo una squadra che sta riprendendo forma e giocando sempre meglio, Vanoli sta trasmettendo le sue idee. Chiaro, devono recuperare dopo un inizio brutto, ma in campionato la classifica è corta. È più preoccupante la stagione della Juve che della Fiorentina".