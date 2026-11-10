FirenzeViola Un percorso più definito in campo e il ritardo accumulato in classifica. Primi bilanci in casa viola

Il ritardo è sintetizzabile in quei 9 punti che la Fiorentina non è riuscita a rosicchiare alla Juventus e di conseguenza a quel settimo posto che significherebbe il ritorno in Europa, anche se nella sua versione meno appariscente della Conference. Certamente i numeri non possono spiegare tutto, ancor di più in un anno che per vari motivi è considerabile il primo di un nuovo ciclo, eppure raccontano egualmente di difficoltà più grosse di quelle messe in preventivo.

Ritardo nell’identità

Di certo la società non si aspettava di dover intervenire in fretta sulla scelta più determinante, quella del tecnico, né era prevedibile che in sostituzione del primo profilo scelto, e individuato in Grosso, potesse essere chiamato lo stesso tecnico sfiduciato mesi prima. Così all’inevitabile ritardo dettato dai tanti volti nuovi arrivati in estate si è aggiunto quello di un’identità tutta ancora da concretizzare. Un problema cui la Fiorentina si è trovata a far fronte fin da subito, che fosse per i problemi di Grosso o per il tempo necessariamente da concedere a Vanoli.



I tentativi di Vanoli

Sotto questo profilo la formazione varata dal tecnico contro i bianconeri è la dimostrazione di una virata decisa anche sotto il profilo tattico, sbilanciando la squadra su quel 4-2-3-1 nel quale non sono mancati nemmeno gli interpreti di maggior qualità. Un primo significativo passo verso la costruzione di un nuovo DNA, prettamente offensivo come evidentemente immaginava la società in estate, ma al quale aggiungere (ancora) parecchio equilibrio. Quello stesso equilibrio che, per intendersi, tutt’oggi manca soprattutto in difesa.



Ritardo sul rendimento dei nuovi

E così, osservando l’11 sceso in campo domenica sera, versione quasi completa di una Fiorentina quasi definitiva, nella quale manca adesso solo l’inserimento del miglior Atta, propone lacune tutt’oggi scoperte, che si tratti del famoso mediano davanti alla difesa o di un centrale che guidi la retroguardia. Un'attenuante alla classifica attuale, che non può chiamare in causa solo il tecnico, ma pure scelte estive che ancora non hanno pagato.