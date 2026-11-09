RFV Lo Monaco: "Il gol di Bremer è da museo degli orrori. Ma questa Viola gioca col cuore"

Intervenuto su Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro", il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato così il giorno dopo Fiorentina-Juventus: "Il secondo gol della Juventus è qualcosa da museo degli orrori: non ha sbagliato uno solo, hanno commesso errori in tre. Pellegrino è sulla palla, abbassa la testa e la lascia passare. Dragusin, che dovrebbe avere fisicità e capacità per intervenire in situazioni del genere, non riesce a opporsi. Poi c'è il portiere, che dopo un'uscita a dir poco imbarazzante non sapeva nemmeno dove stesse andando".

De Gea sta diventando un fattore negativo?

"Lui ha un problema che purtroppo non può correggere facilmente: è carente nella capacità coordinativa della percezione spazio-temporale. Per questo sarebbe meglio che restasse tra i pali, perché quando esce rischia di fare danni".

Eppure si vede una squadra che vuole vincere.

"La cosa che salta maggiormente agli occhi è proprio questa: la Fiorentina disputa una partita con il cuore, prova a superare tutti i propri limiti, va in vantaggio e poi finisce per compromettere tutto a causa degli errori difensivi. Dietro c'è sempre il rischio di combinare qualcosa".