Calamai: "Paratici ha sei mesi di tempo per trovare l'erede di De Gea"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato del momento della Fiorentina coincentrandosi sul momento di De Gea: "Non so se prendere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto del 2-2 contro la Juventus. Nel bicchiere mezzo vuoto però c'è la vicenda De Gea. È stato uno dei più grandi campioni del suo ruolo, è una persona fantastica e un modello di riferimento per chi vuole fare il calciatore. Porta la fascia da capitano da uomo splendido, con la faccia pulita: lo dico perché sono contro la fucilazione di De Gea dopo l'errore contro la Juventus.

Però bisogna dire con onestà che viva De Gea fino a giugno, poi la Fiorentina deve imboccare una strada diversa. Questi sei mesi saranno fondamentali per la dirigenza viola per valutare Martinelli, oppure sarà il caso di andare a pescare altrove. Con grande rammarico mi godo l'ultima fase del percorso di De Gea: critichiamolo ma con il sorriso che merita un campione come lui".