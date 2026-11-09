RFV Di Chiara: "Con Pellegrino gestisci meglio la gara. Njie? È in stato di grazia"

Alberto Di Chiara, ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola, è intervenuto in diretta sulle nostre frequenze nel corso di "Viola amore mio" per parlare di Fiorentina-Juventus andata in scena ieri al Franchi. Inizia con una considerazione su Pellegrino e la sua esultanza con la mitraglia, alla Batistuta: "Nessuna polemica, Pellegrino ha fatto questo gol e soprattutto ha voluto dedicarlo a Bati, dopo una rete importante contro la Juventus. Proprio in settimana in tanti ne avevano parlato. Questa similitudine con Batistuta, che a Firenze aveva trovato il cuore e le porte spalancate di una meravigliosa esperienza, magari può ripetersi anche per Pellegrino. Probabilmente proprio per questo avrà festeggiato in quella maniera".

Intanto Pellegrino continua a segnare.

"La cosa più importante, al di là di come ha festeggiato, è che trovi fiducia e riesca a fare gol sfruttando la sua caratteristica più particolare ed efficiente, ovvero il colpo di testa. Lo seguivo anche quando andavo a vedere le partite a Parma e, al di là di tutto, la sua qualità migliore è senza dubbio il colpo di testa, perché riesce sempre a trovare i tempi giusti. È vero che ha avuto anche la complicità di una difesa della Juventus immobile, ma è stato bravo. Ha dato alla Fiorentina la possibilità di gestire forse meglio la partita in alcuni tratti, perché nel primo tempo, da un certo punto in poi, si è lasciata schiacciare dalla Juventus".

Anche Njie è al terzo gol consecutivo.

"È un giocatore che salta l'uomo con velocità, creando superiorità numerica. In questo calcio, ma è sempre stato così, è importante avere un giocatore che salta l'uomo, arriva sul fondo e crea scompiglio nella difesa avversaria. Credo che sia sempre stato il giocatore ideale. Lui deve cercare di gestire e sfruttare il suo stato di grazia".