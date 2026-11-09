Vanoli ha migliorato la Fiorentina? Fossi: "C'è stato un progresso non significativo"

Nel corso di "Palla al Centro", su Radio FirenzeViola, spazio a Tiberio Fossi. Giornalista ed esperto di statistiche con l'agenzia Football Data, si è soffermato così sulla prestazione offerta dalla Fiorentina contro la Juventus: "È evidente che ci sia stato un aumento importante delle reti rispetto al campionato precedente. Per quanto riguarda la Fiorentina, però, non vedo ancora un vero cambiamento di passo. Pur seguendola prevalentemente in televisione, devo dire che la squadra migliore vista in queste prime undici giornate è stata probabilmente quella del primo tempo contro il Napoli. Mi era piaciuta, ma parliamo comunque di una frazione di gara: se consideriamo la tenuta complessiva delle partite, il giudizio cambia".

Però dopo l'addio Grosso c'è stato un miglioramento?

"Ho fatto proprio questa analisi stamattina. Nelle prime cinque partite, prima della lunga sosta, la Fiorentina aveva raccolto quattro punti, con una media di 0,80 a gara. L'effetto Vanoli ha portato cinque punti in sei partite, con una media di 0,83. Non c'è stato quindi un progresso significativo. Non abbiamo assistito a una svolta come quella che, per esempio, si è vista a Bologna, dove il cambio di allenatore ha prodotto un miglioramento importante, portando la squadra a pochi punti dalla zona europea. La Fiorentina continua ad avere difficoltà e credo che la squadra non sia stata costruita così bene come lasciavano intendere i giudizi degli esperti di mercato durante l'estate".