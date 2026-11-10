De Gea non convince, Corriere dello Sport: "Martinelli o Beltran: Paratici li valuta"

Paolo Vanoli continua a difendere David De Gea, ribadendo dopo il pareggio contro la Juventus che lo spagnolo è il suo capitano e non rappresenta un problema. Eppure, come approfondisce il Corriere dello Sport-Stadio, il rendimento del portiere viola sta alimentando più di una riflessione, sia per gli errori commessi in questa stagione sia per il peso economico del suo contratto. L'episodio più recente è quello del 2-2 bianconero, quando al 66' De Gea ha accennato un'uscita senza completarla, finendo per non intervenire sul cross che ha portato al gol di Bremer. A questo si aggiungono le incertezze contro Sassuolo, Como, Genoa, Frosinone e Roma, con una difficoltà nelle uscite che, secondo il quotidiano, rappresenta da sempre uno dei suoi punti deboli e che con il passare degli anni sembra essersi accentuata.

Le ipotesi per il futuro

La questione riguarda anche il futuro, considerando che De Gea ha compiuto 36 anni e percepisce uno stipendio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Al momento le alternative presenti in rosa, Christensen e Lezzerini, non sembrano offrire garanzie sufficienti, ma il direttore sportivo Paratici avrebbe già iniziato a guardarsi intorno, come fatto nella scorsa estate. L'impressione del Corriere dello Sport-Stadio è che questi possano essere gli ultimi sette mesi dello spagnolo a Firenze. Per la successione si guarda innanzitutto a Tommaso Martinelli, portiere di proprietà viola attualmente in prestito all'Avellino in Serie B, ma la società intende valutare anche il mercato internazionale. Tra i nomi accostati alla Fiorentina c'è quello di Santiago Beltrán, classe 2004 del River Plate.