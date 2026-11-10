Il Caffè Nero Bollente: "Troppo accanimento su De Gea: non è l'unico problema"

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di David De Gea e delle critiche che gli stanno piovendo addosso da inizio stagione: "Non mi piace il gioco al massacro che è partito dopo la gara con la Juventus, in cui fa un errore gravissimo ma anche una grande parata. De Gea non sta andando bene e ha preso più gol evitabili, ma è solo uno dei problemi, non il problema principale. Anche Dragusin sta sul banco degli imputati, e non va bene questa aggressività nei confronti di un capitano che si è sempre comportato benissimo.

Mi auguro che De Gea torni protagonista, vanno bene le critiche ma che siano rispettose". Ecco il video: