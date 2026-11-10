Il Caffè Nero Bollente: "Troppo accanimento su De Gea: non è l'unico problema"

Il Caffè Nero Bollente: "Troppo accanimento su De Gea: non è l'unico problema"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:30Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di David De Gea e delle critiche che gli stanno piovendo addosso da inizio stagione: "Non mi piace il gioco al massacro che è partito dopo la gara con la Juventus, in cui fa un errore gravissimo ma anche una grande parata. De Gea non sta andando bene e ha preso più gol evitabili, ma è solo uno dei problemi, non il problema principale. Anche Dragusin sta sul banco degli imputati, e non va bene questa aggressività nei confronti di un capitano che si è sempre comportato benissimo.

Mi auguro che De Gea torni protagonista, vanno bene le critiche ma che siano rispettose". Ecco il video:

Il Caffè Nero Bollente: "De Gea non è il primo problema della Fiorentina: troppo accanimento su di lui"