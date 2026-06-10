Calciomercato CSC Flash: "Giramondo Koleosho: il talento azzurro che piace da tempo alla Fiorentina"

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Ultime sul calciomercato della Fiorentina nel punto del "Chi si compra flash" di Radio Firenzeviola: Koleosho nel mirino

Ritorna l'appuntamento con il "Chi si compra Flash", il punto di mercato di Radio Firenzeviola con tutte le ultime sul calciomercato della Fiorentina. Il focus di oggi è sulla situazione di mercato legata a Luca Koleosho, che è uno dei primi nomi nella lista di Paratici per il ruolo di esterno offensivo, un reparto che il club dovrà ricostruire praticamente da zero, vista l'interruzione del prestito di Harrison, l'addio probabile di Solomon e il possibile addio anche di Gudmundsson.

La formula per Koleosho

Koleosho è di proprietà del Burnley, anche se lo scorso anno ha giocato in prestito prima all'Espanyol e poi al Paris Fc. Si è messo in mostra nelle amichevoli giocate con l'Italia, guidata ad interim dal ct Sivlio Baldini. L'operazione potrebbe essere intavolata in prestito con diritto/obbligo di riscatto, il che vorrebbe dire anche alzare le cifre del cartellino. Altrimenti si potrebbe provare a prenderlo a titolo definitivo investendo tra i 10 e i 15 milioni. Il Burnley non sembra volerci puntare ma l'operazione resta comunque complessa e potrebbe svilupparsi da luglio in poi.