RFV Desolati su Kean: "La storia della tibia mi torna poco, e io ne so qualcosa"

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Claudio Desolati, ex attaccante viola, è stato ospite oggi di Radio Firenzeviola, durante "Palla al centro". Queste le sue parole iniziando dalla sua riflessione su Kean: "Io sono molto affezionato a Kean perché mi piace tantissimo. Ha grandi qualità, però non si riesce a capire ancora cosa ha. Si parla di questo male alla tibia, anche io ho avuto infortuni alla tibia ma ho sempre giocato. In Nazionale correva, alla Fiorentina ha trovato un sacco di scuse. Ripeto: ho avuto quattro fratture alla tibia, quindi so di cosa si parla. Lui fratture non ne ha avute, vorrei davvero sapere che cosa ha. Le pedate che riceve a fine partita le senti ma non così tanto da stare fuori mesi, poi in Nazionale correva più del solito. Poi come calciatore io non lo discuto, forse quest'anno ha avuto davvero pochi palloni. Dovessi averlo io come attaccante... Sapete quanti gol gli farei fare. Vanno sfruttate le sue qualità, gli davano sempre i palloni in ritardo ed era sempre in fuorigioco. Attaccanti del genere li devi servire sulla corsa, soprattutto oggi che non ci sono più marcatori. Dovessi giocare oggi io non avrei dubbi su come giocare da punta. L'anno scorso con Palladino invece veniva servito nella maniera giusta".

Poi torna sull'infortunio.

"Io credo poco alla storia della tibia perché l'ho visto correre. Se c'hai male, non corri. In Nazionale lo si è visto".