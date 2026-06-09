RFV Ulivieri incorona Grosso: "Spiace per Vanoli, ma la Fiorentina ha fatto la scelta giusta"

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Il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri, ex tecnico e storicamente tifoso della Fiorentina, ha preso la parola oggi a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro": "Al corso a Coverciano Fabio Grosso era stato molto bravo. Non ci aspettiamo uno che fa i salti, è un allenatore moderno ma molto ponderato ed educato. Fatemi fare una premessa: dispiace per Vanoli, però sono contento che la Fiorentina abbia fatto la scelta giusta. Da calciatore Grosso lo conosciamo bene... Da allenatore basta vedere il Sassuolo di quest'anno: è un allenatore che sa lavorare bene e tenere un ottimo rapporto con tutti i giocatori. Lo definirei un allenatore completo".

Reggerà la pressione di Firenze?

"Non esageriamo... Firenze ha qualche vicolo un po' strano, però è di una bellezza disumana. Chi arriva a Firenze sa di arrivare in una bellezza mondiale, il pubblico ha sofferto in questi ultimi anni, secondo me sarà pronto a battere le mani. Il Sassuolo quest'anno ha divertito e ha fatto risultati. Io sono andato a vedere come lavora Grosso ed è tanta roba".

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