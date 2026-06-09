RFV L'ex collaboratore del Sassuolo: "Thorstvedt perfetto per la Fiorentina. Vi dico la sua caratteristica migliore"

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Gianluca Colonnello, ex collaboratore tecnico del Sassuolo, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', per parlare del calciatore accostato alla Fiorentina, Kristian Thorstvedt: "Innanzitutto è un bravissimo ragazzo. Poi è duttile, può giocare da regista arretrato ma anche da mezzala. È molto intelligente e ha visione di gioco, ma è pericoloso anche negli inserimenti. Con il Sassuolo ha giocato più di 100 partite segnando quasi 20 gol, può rappresentare davvero un grandissimo acquisto per la Fiorentina".

Lo vedrebbe bene nel 4-3-3?

"Sì, giocherebbe da mezzala perché si inserisce molto bene. Ma può giocare anche da playmaker arretrato, sa dettare i tempi di gioco. Io sono stato con lui nella parte finale con il Sassuolo e ho avuto l'opportunità di vedere un bellissimo giocatore. Si parla anche di un leader".

Come si valuta da un punto di vista dell'interdizione?

"È dinamico e sa adattarsi perché è molto intelligente. In allenamento è duro, può giocare in diversi ruoli a centrocampo: la sua caratteristica principale è la duttilità".

Si sposerebbe bene con Fagioli?

"Assolutamente sì. Ho seguito anche la Fiorentina e Fagioli è molto bravo a livello tecnico, con Thorsvedt si può adattare benissimo".

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