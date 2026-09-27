Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 7

Riprenderanno domani alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio in diretta dalle 7. Subito dopo, dalle 9 alle 10, lo scoppiettante appuntamento con Dario Baldi e il suo "C'è polemica!". A seguire, dalle 10 alle 12, spazio poi a “Chi si compra?" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini.

Dalle 14 alle 16 in onda “Palla al centro” con Luca Calamai e Tommaso Loreto mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta dello speciale mercato "Nick&Nick" con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19 con Giacomo Galassi e Sauro Fattori. Successivamente, dalle 19 alle 20, toccherà a Dimitri Conti e Tommaso Loreto e al loro "Uno contro tutti" tenervi compagnia.

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