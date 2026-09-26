RFV Graffiedi: "Kean non era più quello di prima, ci voleva aria fresca e il cambio con Pellegrino e Beto"

L'ex attaccante della Fiorentina Mattia Graffiedi è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dell'attualità viola: "E' stata una partenza che non ci aspettavamo, soprattutto dopo la stagione passata, si sperava tutt'altro. Però quando cambi tanto e cambi anche la guida tecnica i rischi ci sono. Strano è stato non riconfermare Vanoli che con tutte le difficoltà aveva portato la squadra all'obiettivo che era la salvezza. Ora questa sosta può dare una mano al mister a sistemare la confusione creata dalla brutta partenza".

La sosta lunga aiuta o toglie ritmo? "E' una sosta atipica in effetti, almeno così lunga. Però Vanoli può approfittare per lavorare con quei giocatori che ci sono, anche se mancano alcuni importanti, a conoscerli meglio e insegnare quello che vuole durante la stagione".

Servirà a recuperare Gonçalves e Atta che non sembrano al meglio per vari motivi? "Loro saranno fondamentali per questa squadra e su di loro il tecnico dovrà fare un grande lavoro".

Kean sta trovando difficoltà a Como mentre Pellegrino non lo ha fatto rimpiangere; che pensa del cambio con lui e Beto?: "Sulla carta Kean è una perdita importante anche se non era più quello di prima e ha pagato lo scotto della stagione deludente dello scorso anno. Per me ci voleva un po' d'aria fresca, anche con caratteristiche diverse. L'alternanza? Vanoli sta cercando di tenere entrambi motivati e pronti, poi più avanti potrà anche fare la scelta ma per ora vuole tenerli allo stesso livello".

Mastantuono come lo giudica? "E' arrivato con aspettative altissimo e, premesso che le qualità le ha, ha dimostrato anche carattere e che può trascinare la squadra e penso che ci farà divertire tanto in campionato"