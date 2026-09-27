FirenzeViola La Primavera alza la voce tra i "grandi": cinque gol per farsi notare da Vanoli

Nel 9-0 della Fiorentina contro il Signa, i giovani cambiano il ritmo del test. Cianciulli convince, Jallow e Mazzeo segnano due volte a testa

Per i ragazzi della Primavera, l’amichevole di questa mattina con il Signa valeva più del risultato. Il 9-0 della Fiorentina è infatti maturato anche grazie alla loro voglia di lasciare un segno davanti a Paolo Vanoli. Se i big hanno dato l’impressione di risentire dei carichi di lavoro dei giorni precedenti, i giovani, invece, hanno portato in campo freschezza e determinazione. Il tecnico li ha seguiti da vicino: per tutto il terzo tempo, quando è entrata la maggior parte di loro, è rimasto in piedi a dare indicazioni a gran voce.

Cianciulli guida, Jallow e Mazzeo colpiscono

La prova di maggior spessore è stata quella di Salvatore Cianciulli. Il classe 2008, già convocato da Vanoli in prima squadra un anno fa per la gara con la Lazio, ha giocato 90 minuti con personalità e sicurezza, senza sfigurare accanto ai grandi. Sulayman Jallow e Brando Mazzeo (nella foto) si sono presi la scena con una doppietta a testa. In gol anche Mario Pietropaolo, altro 2008 da seguire.

Segnali oltre il risultato

Le risposte positive sono arrivate anche dalla difesa: Niccolò Turnone e Matko Boskovic hanno formato una coppia centrale attenta e solida, mentre Alessandro Perrotti si è fatto apprezzare sulla destra pur giocando da adattato. Sono segnali preziosi per una Primavera che, dopo cinque giornate, è penultima e ancora senza vittorie. Al Viola Park i ragazzi hanno mostrato di voler sfruttare ogni occasione per aprirsi uno spazio tra i grandi. Vanoli ha osservato e richiamato, loro hanno risposto sul campo.