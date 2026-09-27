Niente più ritiro estivo al Viola Park, Repubblica: "Paratici al lavoro, le opzioni"

La Fiorentina sta pensando a una novità importante in vista della preparazione della prossima stagione. Come riporta l'edizione di Firenze di Repubblica, l’idea del club sarebbe quella di svolgere all’estero la prima fase del ritiro estivo, evitando così le settimane più calde al Viola Park. Dopo le difficoltà incontrate nelle ultime due stagioni, la società, con Fabio Paratici in prima linea, starebbe valutando alcune strutture attrezzate in Austria e Inghilterra, dove poter lavorare con temperature più favorevoli senza rinunciare a standard elevati.

Il caldo di Firenze, con giornate vicine ai 40 gradi e temperature elevate anche durante la notte, ha infatti complicato la programmazione degli allenamenti, spesso costringendo la squadra a lavorare molto presto al mattino o in tarda serata. Nel frattempo Vanoli sta sfruttando la sosta per le Nazionali per intensificare il lavoro al Viola Park. Nonostante otto assenti, il tecnico ha programmato doppie sedute, test atletici ed esercitazioni tattiche. La prima settimana di questo vero e proprio mini ritiro si concluderà con l’amichevole delle 11 contro il Signa, formazione che milita in Eccellenza.