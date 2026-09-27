Pinones-Arce mastica amaro: "Ko per due episodi. Ma il percorso è giusto"

Il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce ha parlato ai canali ufficiali del club viola subito dopo la sconfitta della sua squadra nella prima giornata di campionato di Serie A contro l’Inter (2-0 per le nerazzurre il risultato finale). Ecco le sue valutazioni dall’Arena Civica di Milano: “Abbiamo perso la gara per via di due episodi, dove dovevamo essere più concentrati e cattivi. Abbiamo fatto però la gara che avevamo preparato, ci dispiace. Abbiamo fatto bene, sono fiero di quello che hanno fatto le ragazze.

Abbiamo avuto anche delle opportunità per andare in vantaggio: è stata una gara diversa da quelle che facciamo di solito. Adesso abbiamo iniziato un percorso con una squadra giovane e italiana. C’è uno sviluppo bello da portare avanti, ma anche io voglio vincere”.