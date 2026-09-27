Giornata di dirette per Radio Firenzeviola: il palinsesto speciale di oggi
Domenica di pausa nazionali ma con un appuntamento con la storia da non perdere e che Radio FirenzeViola seguirà in diretta. Oggi la nostra emittente andrà in onda eccezionalmente prima del consueto per raccontare da vicino la sfida tra Fiorentina e Signa 1914, amichevole in programma alle ore 11:00 al Rocco B. Commisso Viola Park.
Con Andrea Giannattasio e Giacomo Galassi seguiremo la partita dal Viola Park. Alle 13 poi arriverà Francesco Benvenuti in studio per due ore di analisi e interviste sulla Fiorentina. A seguire il "Viola Weekend" con Niccolò Righi dalle 15 alle 17.
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La nuova Fiorentina e la vecchia Italia, con il Signa ci scuotiamo dal torpore della sosta. E al c.t. consigliamo, oltre che uno sguardo a Fagioli, una telefonata a Vanolidi Tommaso Loreto
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2 La nuova Fiorentina e la vecchia Italia, con il Signa ci scuotiamo dal torpore della sosta. E al c.t. consigliamo, oltre che uno sguardo a Fagioli, una telefonata a Vanoli
Copertina
Andrea GiannattasioSquadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzioni
Luca CalamaiIdee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contratto
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