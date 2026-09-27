Giornata di dirette per Radio Firenzeviola: il palinsesto speciale di oggi

Giornata di dirette per Radio Firenzeviola: il palinsesto speciale di oggi
Oggi alle 07:30Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Domenica di pausa nazionali ma con un appuntamento con la storia da non perdere e che Radio FirenzeViola seguirà in diretta. Oggi la nostra emittente andrà in onda eccezionalmente prima del consueto per raccontare da vicino la sfida tra Fiorentina e Signa 1914, amichevole in programma alle ore 11:00 al Rocco B. Commisso Viola Park.

Con Andrea Giannattasio e Giacomo Galassi seguiremo la partita dal Viola Park. Alle 13 poi arriverà Francesco Benvenuti in studio per due ore di analisi e interviste sulla Fiorentina. A seguire il "Viola Weekend" con Niccolò Righi dalle 15 alle 17. 

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