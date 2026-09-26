Bressan: "Mai avuto dubbi su Vanoli. Oulai e Fagioli possono coesistere"

Mauro Bressan, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato il momento della squadra viola a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Viola Weekend". Ecco le sue dichiarazioni sul momento della Fiorentina e l'analisi sulla rosa viola: "L'impatto di Vanoli me lo aspettavo. Dal punto di vista caratteriale è un allenatore che dà molto. Adesso deve fare uno step in più, far diventare la Fiorentina una squadra. I giocatori ci sono e sono di suo gradimento, secondo me manca qualche elemento di personalità.

Davanti non ci sono problemi, la Fiorentina ha ampia scelta e può cambiare in base a situazioni e avversari. Deve intervenire sulla fase difensiva, per lui è la base. Questa è una squadra che può creare una supremazia di gioco in tante partite. Sono sicuro che quando la Fiorentina avrà dei meccanismi più oliati Fagioli e Oulai possano giocare insieme, magari non in tutte le partite ma quelle in cui dovrà fare la gara li vedrei bene".

E su Mateo Pellegrino ha detto: "Lui è il classico uomo d'area, ha poi una qualità importante, il senso del gol, quella ce l'hai o non ce l'hai. Magari in questo momento deve trovare altre soluzioni, non solo il colpo di testa perché ha esterni come Mastantuono ad esempio che non vanno sul fondo, ma lui nel gioco aereo è molto forte. Sono sicuro che Vanoli stia lavorando anche su quello".