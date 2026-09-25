RFV De Santis: "Fagioli molto duttile, questo può essere anche un limite"

Lorenzo De Santis, intermadiario di mercato, ha parlato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola dell'esclusione di Nicolò Fagioli da Italia-Belgio: "Fagioli si porta dietro questa duttilità già dai tempi della Juventus: non ha mai ricoperto un solo ruolo. Può essere un vantaggio, perché gli permette di giocare in diverse zone del campo, ma anche un limite quando l'allenatore ha un'idea precisa. Mancini sta iniziando un'esperienza non semplice e, considerando il momento dell'Italia e la minore disponibilità di talenti rispetto ad altre nazionali, sarà importante fare esperimenti. Essere stato convocato permetterà comunque a Fagioli di dimostrare di meritare spazio, da regista o da mezzala".

La novità più importante sembra essere la coppia Kean-Esposito. Possono giocare insieme?

"I giocatori bravi possono trovare il modo di coesistere, anche se hanno caratteristiche simili. Kean ed Esposito possono giocare insieme, ma devono essere bravi a dividersi gli spazi. Kean è abituato a giocare con attaccanti come Lautaro e Thuram, mentre di solito preferisce avere spazio davanti a sé e agire da riferimento offensivo. In Nazionale, però, lo abbiamo già visto giocare in coppia. L'Italia, che ultimamente ha avuto qualche difficoltà in attacco, potrebbe beneficiare di questa soluzione".

Perché a Firenze Kean è sembrato invece al centro di un attacco costruito soprattutto per lui?

"Con Piccoli è difficile che possa esserci intesa, perché hanno caratteristiche molto simili e attaccano entrambi la profondità. Con Retegui e forse anche con Pio Esposito, invece, Kean può coesistere. Non credo però possa giocare da esterno in un 4-3-3: in un 4-3-1-2 avrebbe più senso. Sulla fascia ha velocità, ma è un ruolo che ha ricoperto raramente".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!