Fabrizio Biasin: "Il mercato estivo della Fiorentina è stato esagerato"

Il caporedattore di Libero, Fabrizio Biasin, ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola di cosa lo ha colpito della nuova Fiorentina: "L'inizio è stato davvero pessimo, sotto tutti i punti di vista: sia per la comunicazione fuori dal campo sia per quello che si è visto sul terreno di gioco. Però c'è stata anche prontezza nel provare a risolvere i problemi. La società ha scelto di fare un passo indietro, tornando su un allenatore che in qualche maniera era stato scartato. È stata una scelta anche umile, che può portare a buoni risultati. Il materiale a disposizione di Vanoli è interessante. Credo che il mercato della scorsa estate sia stato un po' bulimico, esagerato: è stata portata a Firenze troppa roba. Però gli ingredienti sono buoni e adesso bisogna riuscire a metterli insieme. Qualche cambiamento si è già visto e le prestazioni sono diventate sufficienti rispetto al poco o niente che si era visto all'inizio".

Come viene vista la Fiorentina fuori da Firenze, in termini di potenzialità e di traguardi?

"Nelle prime giornate tutte le avversarie hanno approfittato di quello che aveva mostrato la Fiorentina, perché la squadra era veramente malmessa in campo. Adesso invece, da quando è arrivato Vanoli, ci sono state la vittoria di Venezia e il pareggio con il Napoli. È una squadra che, per il potenziale che ha, può fare cose importanti. Ci sono giocatori di prima fascia, da Mastantuono in avanti. Per me Fagioli è uno dei centrocampisti più forti della nostra Serie A. Ci sono quindi tante possibilità di fare buon calcio".

Qual è l'obiettivo della Fiorentina?

"Teoricamente, per tutto quello che è stato fatto la scorsa estate, bisogna provare a stare in zona Europa. La concorrenza è tanta e la falsa partenza pesa, però penso che questa sia una squadra che può stare serenamente nella parte sinistra della classifica".

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