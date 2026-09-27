L'addio di Messi in Argentina è un caso per la A. Fiorentina più penalizzata

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il caso che si è creato tra Argentina e Serie A in merito alla partita d'addio di Lionel Messi dalla maglia dell'Albiceleste. I Friedkin della Roma, per esempio, non hanno intenzione di mandare Dybala e Molina come comparse nella serata dedicata all'addio alla Nazionale di Messi. Il problema, oltre al viaggio oceanico, è che la partita è in programma alle 22 italiane di martedì 6 ottobre, il che vuol dire che tra festeggiamenti e brindisi i calciatori non potranno far ritorno alle rispettive squadre prima di giovedì, a poche ore dal turno di campionato.

Tra questi c'è anche Franco Mastantuono della Fiorentina, che a differenza dei due connazionali giallorossi sta seguendo tutto il ritiro della squadra di Scaloni e sarà impegnato contro Bolivia e Burkina Faso. Sono tre amichevoli senza punti, per questo in molti ritengono che la cosa si potesse gestire meglio. Chi più di tutti sarà penalizzato da questa situazione sono Mastantuono e Lautaro Martinez, perché Inter e Fiorentina giocheranno di sabato. Il che vorrebbe dire avere un solo allenamento, la rifinitura, prima di scendere in campo.