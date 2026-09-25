RFV Alfredo Aglietti: "Io sono per il VAR a chiamata, come in Serie C"

Così il tecnico Alfredo Aglietti a Radio FirenzeViola, nel corso di "Palla al centro", sul VAR a chiamata: "Ridurrebbe la confusione. L'anno scorso il VAR veniva utilizzato troppo, mentre quest'anno è stato limitato forse eccessivamente. Dare alle squadre la possibilità di chiamarlo permetterebbe di correggere eventuali errori senza togliere all'arbitro la decisione finale".

In Serie C questa formula ha funzionato?

"Sì. Le squadre hanno due chiamate a disposizione e, se la richiesta è corretta, le conservano. È una soluzione che potrebbe ridurre le polemiche e rendere le decisioni più immediate".

Non rischiamo di ritrovarci ad aprile con polemiche ancora più pesanti?

"Assolutamente. Per ora la situazione è ancora gestibile, ma quando i punti inizieranno a pesare aumenteranno anche le tensioni. Limitare il VAR è comprensibile, ma così si rischiano maggiori differenze di giudizio".

Quali sono i principali problemi di questa nuova gestione?

"Ci sono alcune situazioni paradossali. Sui contatti tra attaccanti e difensori, per esempio, si lascia correre molto più che in altre zone del campo. Non è calcio all'inglese, ma quasi boxe. Anche la gestione dei calci d'angolo ha creato ulteriore confusione".

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