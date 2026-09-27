Fiorentina-Signa 4-0: la diretta testuale dell’amichevole al Viola Park
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60' +4' - FINE SECONDO TEMPO. Tra qualche minuto il terzo tempo, sul punteggio di 4-0 per la Fiorentina sul Signa.
60' +2' - Dodo cade in area e chiede il rigore ma l'arbitro sorvola.
59' - Cianciulli a un passo dal gol, calcia a due passi da Burchi che però respinge.
57' - GOL DI PELLEGRINO. L'argentino mette in rete un assist al bacio di Valdepenas, abile a lanciarsi sulla sinistra.
55' - Pellegrino sbaglia ancora, liberato da Ranieri in area. Tiro strozzato bloccato da Burchi.
48' - Cambi per la Fiorentina: dentro Lezzerini e Valdepenas, fuori Christensen e Jimenez.
47' - GOL DI BRESCIANINI. Punizione perfetta del centrocampista viola che la mette al sette. 3-0 viola.
43' - Pellegrino prova a concludere di petto su cross di Joao Mario.
39' - Cambio nel Signa: entra Dallai, esce Tempesti.
36' - Joao Mario tira a botta sicura in area ma spara a lato.
34' - Pellegrino calcia male e Burchi blocca facilmente a terra.
32' - Jimenez centra Burchi a tu per tu con il portiere avversario.
30' - SI RIPARTE! Senza cambi nelle due squadre.
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30' - FINE PRIMO TEMPO! Ci saranno tre tempi da 30 minuti, il primo finisce 2-0 per la Fiorentina.
29' - Quarta occasione per Pellegrino liberato da Gnonto in area, calcia con il sinistro e centra l'esterno della rete.
25' - Ci prova anche Jimenez dal limite, anche lui spara alto.
23' - Terzo gol fallito da Pellegrino che stoppa con il petto e calcia alto.
22' - Burchi salva sulla linea un tiro a botta sicura sempre su Pellegrino sugli sviluppi di un corner.
21' - Pellegrino sbaglia a centro area su cross di Dodo molto preciso.
17' - Un paio di azioni della Fiorentina fermate agilmente dalla difesa del Signa. Gnonto resta tra i più attivi.
13' - Jimenez entra in area e mette in mezzo con Pellegrino che non ci arriva.
11' - GOL DI GNONTO. Stavolta l'esterno fa tutto da solo e calcia, Burchi devia ma mette nella propria porta.
10' - GOL DI PEDRO GONCALVES! Discesa di Gnonto sulla sinistra, palla al centro per Goncalves che calcia rasoterra e centra l'angolino. Fiorentina in vantaggio.
9' - Ci prova Jimenez dalla distanza, Borchi alza sopra la traversa.
7' - Borchi para su Ranieri che aveva colpito di testa da due passi su corner.
5' - Curioso stop a causa della rottura della bandierina del calcio d'angolo. Si riparte dopo un minuto di pausa.
3' - Prima occasione per la Fiorentina con Pellegrino che soffia il pallone al portiere avversario. Ma viene fischiato fallo sul portiere prima del tiro a porta vuota.
0' - VIA! Dopo lo scambio di gagliardetti e il Signa che ha regalato cappelli di paglia ai giocatori viola, si parte al Viola Park.
La Fiorentina torna in campo per un'amichevole dal forte connotato storico. Questa mattina al Viola Park la squadra di Paolo Vanoli affronta il Signa, formazione che milita nel campionato di Eccellenza, in una partita utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe durante la lunga sosta per le Nazionali. Un test che permetterà al tecnico viola di valutare soprattutto i giocatori rimasti a Firenze e verificare i progressi dopo una settimana caratterizzata da carichi di lavoro importanti e doppie sedute. La sfida ha anche un particolare valore storico: Fiorentina e Signa si ritrovano a cento anni di distanza dal primo confronto della storia gigliata.
FirenzeViola.it vi racconterà la partita in diretta testuale, con formazioni, azioni, gol e tutti gli aggiornamenti dal Viola Park. Queste le formazioni ufficiali del match:
FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Ranieri, Viery, Joao Mario; Brescianini, Cianciulli; Gnonto, Pedro Goncalves, Jimenez; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Valdepenas, Mazzeo, Boskovic, Fort, Jallow, Mataràn, Perrotti, Pietropaolo, Turnone, Amenta, Casamenti.
SIGNA 1914: Borchi, De Ferdinando, Kebe, Noviello, Nencini, Capacci, Giuliani, Coppola, Tempesti, Flachi, Lombardi. Allenatore: Gambadori.
A disposizione: Dallai, Daddi, Dainelli, Faggioli, Lombardi, Soldani, Manetti, Manescalchi, Rossi, Bianchim Figus, Fani, De Luca, Taormina.
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