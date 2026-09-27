FirenzeViola Due giorni di riposo concessi da Vanoli: mercoledì si torna al VP

La Fiorentina si prepara per qualche giorno di pausa nel bel mezzo della sosta dedicata alle Nazionali. La squadra viola avrà infatti quarantotto ore di riposo per recuperare energie e ricaricare le batterie dopo il test amichevole contro il Signa. Un momento utile per staccare brevemente prima di tornare a concentrarsi sul lavoro e sulla preparazione della seconda settimana di sosta. Terminato il periodo di riposo concesso da mister Vanoli, Pellegrino e i suoi compagni torneranno ad allenarsi al Viola Park a partire da mercoledì con una doppia seduta già in programma.

Lo stacco prima della ripartenza

La squadra riprenderà il lavoro sul campo, sfruttando questi giorni per migliorare la condizione fisica e lavorare sugli aspetti tattici e tecnici in vista dei prossimi appuntamenti. La pausa rappresenta quindi anche un’occasione per prepararsi al meglio alla ripresa della stagione, quando la Fiorentina sarà chiamata a tornare in campo con maggiore concentrazione e continuità.