Pellegrino: "Bene il gol, ma prima la squadra. Possiamo crescere"

Dopo l’amichevole contro il Signa, vinta dalla Fiorentina per 9-0, Mateo Pellegrino ha parlato ai canali ufficiali del club. L’attaccante argentino ha evidenziato l’utilità della pausa per allenarsi e migliorare, sottolineando l’importanza di lavorare con continuità: “Un bell’allenamento per noi e una bella amichevole dove abbiamo rivisto i tifosi. Abbiamo del tempo per lavorare per migliorare i nostri difetti e faremo sempre meglio. Dobbiamo dare il massimo e il mister ce lo dice sempre perché se facciamo bene in allenamento poi i risultati si vedono in partita”.

Il lavoro per il collettivo

Pellegrino ha poi ribadito che la squadra deve ancora crescere e che l’obiettivo principale resta quello di lavorare per il gruppo: “Questo lavoro ci serve per crescere come squadra, dobbiamo crescere ancora tanto ma diamo ogni giorno il massimo per aumentare il nostro livello. Sempre bello segnare, ma ora dobbiamo pensare al bene della squadra”.