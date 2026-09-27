FirenzeViola Gnonto mattatore, gol per Gonçalves, Pellegrino sprecone, giovani scatenati

Buone sensazioni dall’amichevole della Fiorentina con il Signa. Al netto della differenza di valori con l’avversaria (che ha dato comunque filo da torcere ai viola) Vanoli ha trovato risposte convincenti da diversi singoli soprattutto da Willy Gnonto, sull’esterno sinistro del 4-2-3-1 schierato dal mister. Pronti-via l’ex azzurro in dieci minuti ha confezionato prima l’assist per il gol di Gonçalves e poi una rete. Gnonto è stato una spina nel fianco per il Signa. E dopo l’ingresso di Valdepenas ha dato una grande mano anche in difesa, lasciando spazio allo spagnolo.

Luci e ombre Pote e Jimenez

Luci e ombre per il “Pote” sulla trequarti che oltre al gol ha provato a dialogare con i compagni di reparto, nonostante una forma non ancora al 100% cui ha cercato di sopperire d’esperienza. Esterno alto a destra ha giocato Alex Jimenez, pericolo costante per il Signa e molto mobile ma poco concreto. Dopo 48’ lo ha sostituito nel ruolo Joao Mario che fino a quel momento era stato terzino sinistro senza essere incisivo per tutta la gara.

Segnali da Dodo

Poco incisivo nella prima parte anche Dodo, titolare come terzino destro, visto che ha lasciato ai compagni la spinta sulla fascia, con qualche inserimento in più dopo l’uscita di Jimenez, tanto da chiudente in crescendo. Insomma il brasiliano ha voluto far capire di essere concentrato sulla Fiore

Ranieri disponibile a destra, Valdepenas ok

Una menzione per Luca Ranieri che si è adattato a fare il centrale destro per fare spazio a Viery, facendolo con la solita sicurezza e personalità. E menzione in positivo per Valdepenas che con la sua freschezza ha subito confezionato l’assist per Pellegrino e per Cianciulli che in coppia con Brescianini (bravo sul gol da punizione) in mediana ha giocato con personalità nella zona nevralgica del campo

Pellegrino arrugginito, "beffa" Jallow

Nota negativa invece, gol a parte, per l’attaccante argentino che forse ha sentito sulle gambe la settimana di preparazione ed ha fallito tantissime occasioni nitide prima di andare a segno. Tant'è che nell'ultimo mini tempo la doppietta del neo entrato Jallow (attaccante della Primavera) ha ricordato il gol "beffa" cesenate di ElHamdaoui che segnò appena entrato (non giocava mai) al posto di Marione Gomez che aveva fallito tante occasioni. D'altronde le maglie del Signa nel finale si sono inevitabilmente allargate per la stanchezza e i cambi, prestando il fianco alla "furia" agonistica dei giovani, compresi Mazzeo che da esterno sinistro ha segnato una doppietta e Pietropaolo che ha segnato il nono gol.