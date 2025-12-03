Radio FirenzeViola, proseguono le dirette con "Garrisca al Vento": il programma

Prosegue ancora a lungo il palinsesto di Radio FirenzeViola. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà "Scanner" con Giulio Dini e Anna Dini, e dalle 20:00 alle 20:50 ci sarà "Colpi d'Ala" con Alberto Di Chiara e Lorenzo Marucci. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

