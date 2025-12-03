De Gea stravince anche con l'Atalanta: è il migliore in campo. Il podio Top FV

FirenzeViola

De Gea stravince anche con l'Atalanta: è il migliore in campo. Il podio Top FVFirenzeViola.it
di Redazione FV

Stravince David De Gea nel Top FV su Atalanta-Fiorentina. Il portiere, protagonista di varie parate che hanno permesso ai suoi compagni di non andare oltre il 2-0 nella sconfitta di Bergamo, raccoglie più della metà dei voti totali da parte del nostro pubblico, venendo decretato il migliore in campo tra le fila di Vanoli (416 preferenze di 758 totali). Alle sue spalle il vuoto, tanto che chiude secondo Fabiano Parisi, ma con ampia distanza (192 voti). Infine, terzo, Amir Richardson con 34 votazioni per lui. Il podio del Top FV:

1) De Gea, 54.88% dei voti
2) Parisi, 25.33% dei voti
3) Richardson, 4.49% dei voti